Brandweer kamt sportschool uit vanwege ‘gaslek’, maar een stinkvrucht blijkt de boosdoener

Twijfels over veiligheid nieuw snelfiets­pad De Run 1100 in Veldhoven

23 juni VELDHOVEN - Is het nieuwe snelfietspad dat aan de westzijde van De Run 1100 in Veldhoven wordt aangelegd wel veilig genoeg of is er een beter alternatief? Om die vraag te kunnen beantwoorden, komt er nu een onderzoek.