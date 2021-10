Brandweer rukt uit voor brand bij papierbedrijf in Veldhoven

Roep om meer huisves­ting arbeidsmi­gran­ten op boerenerf; ‘Mijn vader zei altijd: ze moeten graag bij je komen werken’

25 september OIRSCHOT - Huisvesting van arbeidsmigranten op boerenerven: gemeenten moeten er meer aandacht voor hebben, vindt boerenorganisatie LTO. De werknemers bij aspergeteler Van Gerven in Oirschot begrijpen waarom. ,,We hebben hier alles wat we nodig hebben.”