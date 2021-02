Brandweer trotseert ijskoud water om eendje te redden bij Veldhoven

Rechter buigt zich deze week over Oude Pastorie in Veldhoven

2 februari VELDHOVEN - De bestuursrechter in Den Bosch buigt zich donderdag over de Oude Pastorie in Veldhoven. De Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken wil dat de gemeente Veldhoven niet meewerkt aan het plan om in het monumentale pand vijf appartementen te bouwen.