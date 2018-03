Brandweerwedstrijd in Veldhoven 'geeft hetzelfde gevoel als een echte inzet’

De hele dag loeit het brandalarm in het pand. In het met rook gevulde gebouw ligt een monteur op de grond en vier baby’s in slaapkamertjes. Via babyfoons is het gehuil op verschillende plaatsen in de opvang te horen. Het scenario is geschreven door Marthijn van den Broek van het organiserende korps Veldhoven. ,,We oefenen vrijwel nooit met kindjes. Op deze locatie kunnen de deelnemers eens een keer met zo’n babybedje stoeien. Het hekje is heel lastig te openen terwijl haast is geboden.”