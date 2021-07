Bredere aanpak Citycentrum Veldhoven nodig: ‘Niet doof voor signalen dat het hart niet genoeg meer klopt’

Het Veldhovense centrum is namelijk meer dan alleen een winkelgebied: er zijn bijvoorbeeld ook een bioscoop, een theater (Schalm), een zwembad, horecazaken, een politiebureau en een bibliotheek gevestigd. Die ‘functies‘ moeten bij een opwaardering van het centrum meer onderlinge samenhang krijgen. Dat was gisteravond een van de conclusies die je zou kunnen trekken op basis van een ambtelijk stuk dat de gemeente heeft opgesteld. Het stuk werd gisteren voor het eerst door de Veldhovense politiek besproken.

Quote Ik heb het Citycen­trum wel eens een boodschap­pen­cen­trum genoemd en zo zie ik het nog steeds. Tavita van Galen, raadslid GBV Veldhoven

Met de ‘verkennning’ wil Veldhoven een aanzet geven voor een langdurig proces dat uiteindelijk moet leiden tot een aantrekkelijker winkelgebied. Die vernieuwing is geen overbodige luxe, zo bleek ook gisteravond tijdens een ambtelijke presentatie. ,,Het Citycentrum is het hart van Veldhoven, maar als college zijn we niet doof voor signalen dat het hart niet genoeg meer klopt", leidde wethouder Vivianne van Wieren-Kraayvanger (VVD) de thema-avond in de Veldhovense raadszaal in.

Bezoek van half uur

Bij het vernieuwen van het centrumgebied streven burgemeester en wethouders volgens Van Wieren naar een ‘zorgvuldig proces waarin samenleving én gemeenteraad zich gehoord voelen'. Uit een door studenten van Avans uitgevoerde enquête blijkt dat de leeftijdsgroep tussen 18 en 29 jaar het minst vaak in het Citycentrum te vinden is. Ook blijkt daaruit dat bezoekers gemiddeld een half uur tot een uur in het winkelhart doorbrengen en dat een meer divers aanbod de belangrijkste reden is om buiten het Citycentrum een ander winkelgebied te bezoeken.

,,Ik heb het Citycentrum wel eens een boodschappencentrum genoemd en zo zie ik het nog steeds", stelde GBV-raadslid Tavita van Galen. Ze somde een aantal signalen op die ze vaker van mensen hoort als het over het Citycentrum gaat. ,,Weinig groen, geen levendigheid op het plein, te veel grote winkelketens en geen sportwinkel.”

Meer wonen

Volgens de gemeente is het nu wel het moment om het centrumgebied aan te pakken, gezien de ‘ontwikkelingen en kansen die er nu liggen’. Zo is de bouw van het nieuwe zwembad in volle gang, is er een grote behoefte aan woningen, heeft de Citypassage een nieuwe eigenaar en moet het naastgelegen park nog worden heringericht. De gemeente denkt dat het in elk geval goed is als er meer mensen in het gebied komen wonen. Ook moet er meer groen komen.

De opgave waar Veldhoven voor staat, reikt overigens verder dan het centrum alleen. Zo moet ook in de gebieden eromheen zoveel mogelijk worden ingespeeld op het aantrekkelijker maken van het Veldhovense hart. Dat kan bijvoorbeeld door een verbinding met het bouwplan bij de Djept en de gebiedsvisie voor het Centrum-West.

Het voornemen is om begin volgend jaar een eerste advies aan de gemeenteraad voor te leggen.