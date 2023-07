Bronnen: beperkingen ASML voor export richting China nog strenger

Twee jaar cel voor mannen die collega ontvoerden in schimmige gokhalfrau­de

DEN BOSCH - In een vreemde ontvoeringszaak waarbij twee mannen een collega meenamen in diens eigen Mercedes, geeft de rechtbank toe dat ze ‘geen inzicht heeft’ of die collega zelf ook fout zat. Die twee in ieder geval wel: ze kregen twee jaar, zoals geëist.