‘Brulle mee ‘t spul’ tijdens trekkertrek in Oerle

‘Niks keep calm, brulle mee ‘t spul’. De tekst op een van de trekkers laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Toch is deze niet aan iedereen besteed. ,,Voor mij is dit een leuke hobby. Ik wil de boel wel heel houden”, zegt Michael van der Velden. De trekkerchauffeur uit Oerle neemt zijn Fendt 615 na afloop dan ook weer heelhuids mee naar huis. Toch lukt het hem een keer de sleepwagen honderd meter te verplaatsen: een full pull. Een van de bestuurders van de sleepwagen is Evelien Hillewaere. Zij is die ochtend om 4.30 uur vanuit Diksmuide aan de rit over 230 kilometer naar Oerle begonnen. In de periode mei tot eind september is de Belgische vrijwel wekelijks op een trekkertrek evenement te vinden. Vandaag gaat ze zo’n 160 keer met haar machine op en neer over de baan aan de Wintelresedijk. ,,We houden van de ronkende motoren en de power. Het is een hobby voor mij, even uit de dagelijkse sleur.”

Stan Jansen is met enkele vrienden uit Hoge Mierde aanwezig. De twintiger neemt jaarlijks met een eigen trekker deel aan zo’n 15 wedstrijden. ,,Het is leuk om met vrienden op pad te gaan, trekker te rijden en hopelijk met een prijs naar huis te gaan.” Zijn maat Daan Meulenbroeks noemt de sport geen hobby, maar een ziekte. In Oerle neemt hij deel aan de klasse tot negen ton met een Case International. Al een half jaar is hij bezig om een trekker voor de boerensportklasse te bouwen. ,,Die moet uitkomen op 500 à 600 pk. Eind juli hoop ik er in Vessem mee de baan op te kunnen.”

Belgen

Na zijn rit krijgt hij een applausje van vijf Belgen die langs de kant zitten. ,,We zijn op mannenweekend en houden allemaal van tractoren”, zegt Matty Domen uit Bree. De vijf zijn de avond ervoor al naar Oerle gekomen voor de feestavond in de tent. Die krijgt van hen het cijfer negen. ,,De prijs/kwaliteit is hier heel goed. We hebben genoten van het optreden van de band Mooi Wark.” Ook de catering krijgt een compliment van Domen. ,,De snelle service en de vriendelijkheid zijn hier beter dan in België.”

Oirschottenaar Henk van der Schoot slaat aan de zijkant de verrichtingen van zijn zoon Jack gade. Vader deed vroeger aan trekkerbehendigheidswedstrijden en nam later ook deel aan trekkertrek. Zijn zoon, melkveehouder van beroep, ziet zijn deelname als een uitje. ,,Ik zie er mijn trekkertrekvrienden weer. Maar als ik elke keer laatste word, stop ik ermee.” De vijf Belgen verruilen later op de avond de boerensport voor de voetbalsport. Zij gaan in een café in Oerle de wedstrijd Nederland-Portugal kijken.