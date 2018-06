Burgemeester van Veldhoven blind voor een dag

Donderdag maakt de burgemeester van Veldhoven Letty Demmers een blinde wandeling over het Binnenhof in Den Haag. Wethouder Daan de Kort – die zelf slechtziend is – heeft haar daartoe uitgedaagd, in het kader van de nationale actiedag ‘Blind voor 1 dag’ die wordt georganiseerd door het Oogfonds.

Aanstaande donderdag is de langste dag van het jaar. Op die dag roept het Oogfonds mensen op actie te voeren. Daaraan gaven een boel mensen gehoor; meer dan 100 acties staan op stapel. Met die acties kunnen mensen ervaren hoe het is blind of slechtziend te zijn. Een van de acties is georganiseerd door de Veldhovense wethouder Daan de Kort. De Kort is zelf slechtziend sinds hij 15 jaar oud is. Burgemeester Demmers gaat donderdag voor even ervaren hoe dat is.