Burgemeester Veldhoven sluit drugspand Aerdmennekesbaan

Alles moet synchroon bij Les Mills in Veldhoven

11 november VELDHOVEN - Tweeduizend fitnessinstructeurs deden zaterdag niet de oefeningen voor, maar deden die na bij het fitnesspektakel Les Mills Megakwartaal in het Koningshof in Veldhoven. Vier keer per jaar roept de fitnessgigant alle trainers bijeen om ze de nieuwste choreografie te leren, zodat alle lessen overal identiek zijn.