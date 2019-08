‘Burgemeesters kiezen veiligheid boven vrijheid’

Dat zegt jurist mr. dr. Berend Roorda in reactie op het oordeel van de Raad van State over het verbieden van een conferentie in Veldhoven uit angst voor ongeregeldheden. Roorda, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, is gespecialiseerd in het grondwettelijk vastgelegde recht op vergadering en demonstratie. Hij onderbrak zijn vakantie om de uitspraak van de Raad van State te bestuderen. Zijn conclusie: het oordeel klopt juridisch van a tot z.