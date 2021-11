Buurt in rep en roer om teststraat in garage: ‘Onhygiënisch en het leidt tot verkeersoverlast’

Veldhovens restaurant Oakwood opent nieuwe zaak, alleen voor bezorgen en afhalen: ‘Het was zo druk, ongeloof­lijk’

VELDHOVEN/EINDHOVEN - Het is misschien vreemd om toe te geven, maar Brenda van der Tas en Marco de Ruijter van het Veldhovense restaurant Oakwood vonden het afhalen en bezorgen in coronatijd niet meteen leuk. Ze konden in de lockdown simpelweg niet veel anders. Niemand kon bevroeden dat het echter zo’n succes zou worden dat nu een tweede zaak aan de orde is.

