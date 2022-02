Buurt klaagt over parkerende bezoekers nieuw Veldhovens zwembad: ‘Als het om parkeren gaat, zijn veel mensen nu eenmaal lui’

Man (19) opgepakt vanwege vuurwerk­bom onder fietstun­nel in Veldhoven

VELDHOVEN - Een 19-jarige Veldhovenaar is woensdag opgepakt voor betrokkenheid bij het afsteken van een vuurwerkbom in zijn woonplaats, meldt de politie. Vooralsnog sluit de politie niet uit dat later meerdere aanhoudingen volgen vanwege de explosie.

26 januari