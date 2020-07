Buurtbewoners boos over gebrek aan parkeerplekken Oerle-Zuid

VELDHOVEN - Bewoners aan de Sella in Oerle willen meer parkeerplekken in de buurt. De gemeente Veldhoven onderzoekt of dat mogelijk is.

Wie aan de Sella in de Veldhovense nieuwbouwwijk Oerle-Zuid een feestje geeft, kan zijn bezoekers het best vragen wat vroeger te komen. Want ze moeten waarschijnlijk nog een paar rondjes door de buurt rijden voor ze een parkeerplek hebben bemachtigd. De Sella staat namelijk elke dag ramvol.

Zo vol zelfs, dat het ook voor bewoners doorgaans zoeken naar plek is. ,,Ik kan mijn auto regelmatig nergens kwijt", zegt bewoonster Elske van der Velden (30). ,,Dan moet ik rondjes door de buurt rijden, op zoek naar plek." Soms kan Van der Velden haar auto alleen bij uitgaanscentrum De Kers neerzetten. Dan moet ze met twee jonge kinderen aan haar arm 500 meter naar huis lopen.

Van der Velden wil dat de gemeente zorgt voor meer parkeerplekken. Dat vindt zij niet alleen. Haar online petitie 'Meer parkeergelegenheid in Oerle Zuid', werd 124 keer ondertekend.

Jonge tweeverdieners met twee auto's

Het is overigens niet zo dat de bewoners aan de Sella nergens kunnen parkeren. Elk huis is voorzien van een privéplek. Aan weerszijden van de straat is een parkeerpleintje met hek. Alleen is dat niet genoeg, vindt Van der Velden. ,,In de straat wonen allemaal jonge gezinnen. Tweeverdieners met twee auto's. Die moeten werken om hun hypotheek te kunnen betalen. Daar is gewoon niet over nagedacht, dat is heel jammer."

De vriend van Van der Velden heeft een bus vol spullen van zijn werk: ,,Die moet sowieso veilig achter dat hek staan." Toen ze het huis kochten, konden ze 'n tweede parkeerplek kopen. ,,Maar daar hadden we toen echt het geld niet voor. We waren al blij dat we het huis überhaupt konden betalen."

Onderzoek naar extra plek

In de straat zijn naast de privéplekken nog een paar openbare parkeerplekken. Eerst parkeerden de bewoners nog aan weerszijden van de straat, of op de stoep. Maar dat mag niet. Hulpdiensten hebben te weinig plek als de straat vol auto's staat. Sinds een paar weken zijn er regelmatig boa's in de Sella te vinden.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat er tot dusver drie parkeerbonnen en zeven waarschuwingen zijn uitgedeeld door boa's dit jaar. Naar aanleiding van klachten vanuit de buurt heeft de gemeente een parkeeronderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat veel openbare parkeerplaatsen volledig bezet waren, en dat er soms fout geparkeerd werd. ,,We zijn aan het onderzoeken of we circa acht extra openbare groene parkeerplaatsen kunnen realiseren aan de oostzijde van de Zittardsestraat nabij de Sella", aldus de woordvoerder. ,,Vanwege de klachten over parkeren, is ons voornemen om in heel Oerle-Zuid binnenkort een informatiebrief te verspreiden.”