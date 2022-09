Buurten, borrelen en bitterballen op Happy Sunday

VELDHOVEN - Ruim vijftig rollators en rolstoelen vormen deze zondag een niet alledaags gezicht in de gang van een sporthal op de Kempen Campus in Veldhoven. Na twee jaar vond de Happy Sunday van de commissie Ziekendag weer plaats. Bijna 350 ouderen genoten er van een middag buurten en borrelen.

Het thema ‘Grootmoeders tijd’ staat centraal tijdens deze editie van Happy Sunday. Op lange rijen tafels liggen placemats met een afbeelding van een aap-noot-mies leesplankje. In een hoek hangt een waslijn met kledingstukken uit lang vervlogen tijden.

En Rob, Ria, Ronnie en de Zippers brengen romantische en ondeugende liedjes uit de jaren zestig ten gehore. Die zijn aan Truus van Och-Fenne (87) wel besteed. De Waalrese woont sinds vijf jaar in Merefelt, een huis van zorgorganisatie Oktober. Haar zoon Frans is met haar meegekomen. ,,Elk weekend bezoek ik mijn moeder. We buurten wat en maken een wandeling met de rolstoel. Als de uitnodiging voor de Happy Sunday op de deurmat valt, belt ze me meteen op want ze gaat hier graag heen”, vertelt hij terwijl een vrijwilligster met koffie en gebak langskomt.

Niemand heeft afgezegd

Er zijn in totaal zeventig vrijwilligers bij het evenement betrokken. ,,Ik heb ze allemaal aangeschreven en niemand heeft afgezegd. Dit is ook heel dankbaar werk om te doen”, weet Gerdie van Mol van de commissie Ziekendag. Dankbaar is ook de commissie voor de mooie cheque waarmee voorzitter Henk Waarma even later in zijn handen staat. Namens Rotaryclub Veldhoven verblijdt Erik Vannisselroy de commissie met een bedrag van 2500 euro.

Quote Als ik goed kon lopen, zou ik hier ook vrijwilli­gers­werk willen doen Jo van Eerd

Vanuit hun scootmobiel genieten de Veldhovense tachtigers Albert en Jo van Eerd. ,,Deze middag is geweldig, je wordt zo goed verzorgd. Als ik goed kon lopen, zou ik hier ook vrijwilligerswerk willen doen”, zegt Jo terwijl ze geniet van een bitterbal.

Als de band het nummer Kom van dat dak af speelt, begeleidt Patricia van Groot Battave een dame naar het toilet. Met dertien jaar ervaring in de zorg voelt de vrijwilligster zich helemaal thuis tussen de senioren. ,,Al tien jaar wijs ik hier de ouderen het toilet en indien nodig begeleid ik hen. Verder spring ik bij waar het nodig is.” Dan pakt ze haar telefoon om iets op te zoeken. ,,De mevrouw wilde weten of Peter Koelewijn nog leeft.” Patricia’s moeder Joke van Haandel is belast met de garderobe. ,,Tegen 17.30 uur krijg ik het weer druk. Dan komen de taxibusjes en wil iedereen naar huis.”

Oudhollands snoepgoed

De gasten vertrekken niet met lege handen. De jongste vrijwilligers Xem, Sophie, Djessie, Emma en Juul hebben voor iedereen een zakje met Oudhollands snoepgoed gevuld. Het echtpaar Van Eerd is dan al met de gedachten bij maandag. Jo: ,,Na vijf jaar komt onze zoon Marcel met zijn gezin over uit Canada. Om zeven uur sta ik op om daarvoor een appeltaart te bakken.”