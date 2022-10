Buurtkastjes voorzien in behoefte: ‘Heel erg als je het hard te halen hebt’

VELDHOVEN - Martje Diks plaatste in maart een buurtkastje met houdbare producten voor haar huis. Onder het motto ‘van de buurt, voor de buurt’ is het aantal al uitgegroeid naar tien kastjes, verspreid over Veldhoven.

Diks doet al jaren mee aan Secret Santa-acties. ,,Ik maak altijd twee kerstpakketten voor minima. Maar dat is maar één keer per jaar en ik wilde meer doen. Het lijkt me namelijk heel erg als je het hard te halen hebt. Bij de voedselbank kan niet iedereen terecht. Via een oud-collega in Den Dungen kwam ik op het idee van een buurtkastje.”

Quote Ik vond het heel spannend om ermee te starten. Via enkele Facebookpagina’s heb ik mijn initiatief bekend gemaakt. Martje Diks

In maart schafte ze bij de Wereldwinkel een kastje aan en vult dat met producten van haarzelf, vrienden en collega’s. ,,Ik vond het heel spannend om ermee te starten. Via enkele Facebookpagina’s heb ik mijn initiatief bekend gemaakt. In het begin werd er maar mondjesmaat gebruik van gemaakt, maar gaandeweg bleek dat de behoefte groot is. Het is ook ongelooflijk om te zien hoeveel donaties er door buurtgenoten worden gedaan.”

Succes blijkt uit groei

In de zomervakantie kwam er een tweede kastje in Veldhoven bij. Daarna ging het hard. In een tijdsbestek van enkele weken kwamen er nog eens zes bij en nu staat de teller al op tien. Diks: ,,Na het derde kastje heb ik een Facebookpagina gemaakt met de naam Buurtkastjes Veldhoven. Daarop staan de adressen waar de geef-en-neem-kastjes staan. Iedereen kan zich voor deze pagina aanmelden.”

Cobi Matheij beheert een buurtkastje aan de Zeelberg. ,,Ik heb het afgelopen zaterdag drie keer moeten bijvullen. Bij mij lopen vooral wasmiddel, shampoo, tandpasta en tandenborstels hard.” De dames merken dat er minder schaamte is om iets uit een kastje te halen. Waar dat eerst vooral in de avonduren gebeurde, zien ze nu dat ze ook overdag klandizie hebben van mensen die iets nodig hebben, iets komen brengen of ruilen.

Paar keer per dag controleren

Vanaf dat haar kastje goed loopt, plaatst Diks er ook wel eens verse producten in. ,,Dan post ik een foto van mijn kastje in de Facebookgroep.” Verscheidene keren per dag controleert ze haar kastje op netheid en op ongeschikte producten.

,,Alcoholhoudende drank of spullen die over de datum zijn, horen er niet in thuis.” Sinds enige tijd is haar buurtkastje ook een Menstruatieproducten Uitgiftepunt (MUP). ,,Daarvoor heb ik me aangemeld bij het Armoedefonds. Van hen krijg ik op afroep menstruatieproducten.”

Quote Ik zie er wel eens lekkere snoepjes in staan, maar die mag ik er niet uit halen van mama Loïc (7)

De eigenaren van een buurtkastje hebben een gezamenlijke groepsapp. Daarin lopen onder meer contacten over producten die gevraagd worden. Matheij: ,,Iedereen heeft nu zelf een kastje geregeld. Binnenkort wordt in de gemeenteraad besproken of de gemeente uniforme kastjes kan verstrekken. Dat zou de herkenbaarheid vergroten.”

Diks betrekt ook haar zoontjes Lucas (9) en Loïc (7) nadrukkelijk bij haar buurtkastje in de Oranje Nassaulaan. ,,Kinderen moeten ook weten dat je voor anderen moet zorgen. Daarom betrek ik ze erbij.” Lucas: ,,Ik verplaats wel eens dingen in het kastje die niet in de zon mogen staan.” Ook Loïc heeft er belangstelling voor. ,,Ik zie er wel eens lekkere snoepjes in staan, maar die mag ik er niet uit halen van mama.”

Dat er mogelijk misbruik van de buurtkastjes wordt gemaakt, laten de dames van zich afglijden. Matheij: ,,We zien dat we zoveel mensen helpen die het echt nodig hebben. Daarbij valt die enkele keer dat er misbruik van wordt gemaakt in het niet.”