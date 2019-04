Capaciteitsprobleem St Jan Baptist eerder op de agenda

VELDHOVEN - De voltallige Veldhovense oppositie wil de capaciteitsproblemen bij basisschool St. Jan Baptist in Oerle al op 23 april bespreken in de raad, in plaats van juni. DorpsVereniging Oerle roept mensen op massaal aanwezig te zijn op 23 april.

Eigenlijk zou het capaciteitsprobleem van de school pas in juni besproken worden in de gemeenteraad. Een maand later zou dan een besluit genomen moeten worden. Alleen dat is te kort voor de start van het nieuwe schooljaar, meent de Veldhovense oppositie.

Lees ook Basisschool St. Jan Baptist wil noodlokalen Lees meer

De school kampt al enige tijd met een hardnekkig tekort aan plek. Het gevolg is dat peuters les krijgen in de lerarenkamer en dat oudergesprekken op de gang plaats moeten vinden. Het aantal aanmeldingen voor de school groeit door de bouw van de nieuwe wijken Oerle-Zuid en Schippershof.

De school vroeg de gemeente onlangs om noodlokalen. Een verzoek waar de gemeente vooralsnog niet op inging. De reden was volgens wethouder Daan de Kort dat een aantal documenten ontbrak.

Huisvestingsplan

Ondertussen is De Kort bezig met een integraal huisvestingsplan voor heel Veldhoven. Zo is bekend dat ook basisschool Dick Bruna met een capaciteitsprobleem kampt. Dat huisvestingsplan zou dus pas in juni besproken worden in de gemeenteraad.

Alleen zorgt de oppositie nu voor een andere planning. ‘De voltallige oppositie wil sneller een goede (desnoods tijdelijke) oplossing voor deze problematiek UITGEVOERD hebben VOOR aanvang van het nieuwe schooljaar’, schrijven de oppositiepartijen.

DorpsVereniging Oerle is het ongetwijfeld roerend met die oproep eens. De vereniging schreef eerder al een brandbrief aan het Veldhovense college over de school. De dorpsvereniging verzoekt nu alle Oerlenaren aanwezig te zijn tijdens de vergadering van 23 april.