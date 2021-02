Caravans van Welten in Veldhoven kom je in heel Europa tegen

VELDHOVEN - Al 25 jaar zit Ad Welten in de caravanhandel. Inmiddels is het een Veldhovens familiebedrijf waar dagelijks minimaal één caravan aan de man wordt gebracht.

Ad Welten is gezegend met een grote handelsgeest. Als jonge jongen knapte hij al solexjes op voor de verkoop. Twaalf jaar verkocht hij kerstbomen, maar dat stopte na de verkoop van zijn eerste caravan. ,,Ik kon ergens een oude caravan gratis ophalen. Daarvan wilde ik een aanhanger maken om te verkopen. Maar voor 75 gulden kreeg ik er de kachel en koelkast bij. De verkoop leverde mij net zoveel op als één kerstbomenseizoen. Dat opende mijn ogen en nog diezelfde week kocht ik een andere caravan.’’

Quote Op een zeker moment stonden er in mijn achtertuin twaalf caravans Ad Welten

In zijn baan bij Brabant Water kwam hij in heel de Kempen om aansluitingen te maken. Overal zag hij aan de weg caravans te koop staan. ,,Als ik een caravan te koop zag staan, kocht ik die en haalde hem dezelfde avond op. Op een zeker moment stonden er in mijn achtertuin twaalf caravans.’’ In mei 1995 startte hij officieel met Welten Caravans.

Verkoop via de Snuffelkrant

De inkoop liep indertijd vaak via de Snuffelkrant. ,,Ik kende de bezorger. Voor een fooi kreeg ik een exemplaar voordat hij met zijn bezorgronde begon. Zo kon ik de krenten uit de pap halen’’, smult Welten nog na. Toen zijn voorraad op drie locaties stond, liet hij in 1998 aan de Run een woning met bedrijfshal bouwen. De hal bleek al snel te klein en van een buurman huurde hij twee hallen. In 2006 kwam er een stukje verder in de straat een werkplaats bij.

Zoon Mark deed enkele jaren ervaring op bij Van Eijk Caravans in Hapert. Vanaf 2000 is hij werkzaam in het bedrijf van zijn vader. Een jaar later volgde ook zoon John. ,,In Utrecht hebben we de opleiding caravanmonteur gevolgd. Samen met Mark deed ik enkele jaren het onderhoud. Nu houdt hij zich al weer jaren bezig met de verkoop en run ik de werkplaats.’’

Quote Vrijwel elke maand ontvangen we hier wel een koper uit Roemenië Mark Welten

95 procent van de inkoop is tweedehands en vooral van het merk Hobby. ,,Dat is het meest gangbare merk. Al 25 jaar is het de best verkochte caravan in Europa’’, weet Mark. Inmiddels is er geen land in Europa waar ze bij Welten geen caravan verkocht hebben. ,,Vrijwel elke maand ontvangen we hier wel een koper uit Roemenië. De in- en verkoop vindt al weer jaren plaats via internet.’’

Goed kunnen praten en rekenen

De eerste twintig jaar was de zaak zeven dagen per week open. ,,Ik was er 24 uur per dag mee bezig. De laatste vijf jaar zijn we vijf dagen per week open’’, zegt Ad. Inmiddels 71 jaar vindt hij het nog steeds leuk om wekelijks op pad te gaan om in heel het land caravans op te halen. ,,Wat ik kan, kan eigenlijk iedereen. Je moet alleen goed kunnen praten en goed kunnen rekenen’’, zegt hij met een lach.