Caroline uit Veldhoven helpt mensen door ze te laten tekenen: ‘Het is eigenlijk een spiegel van je ziel’

,,Het is zoveel meer dan veel mensen denken”, vertelt de 60-jarige Veldhovense, in haar werkruimte aan huis in Oerle. ,,Tenminste, als je je erin verdiept. Er zijn veel mandala-tekenaars die zich vooral op de tekening zelf richten, het tekentechnische zeg maar, en dat is prima. Maar er zit ook een therapeutische kant aan het verhaal, en dat is iets waarop ik me ben gaan focussen.”