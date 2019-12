Cel voor Albanese ladingdief die na levensgevaarlijke achtervolging aangehouden werd op A67

Zelf zegt de man (46) dat hij als vluchteling door een mensensmokkelaar als passagier in een truck was gezet die even later als gestolen door de politie op de A67 werd achtervolgd. Na ze geramd te hebben ging de truck de vluchtstrook op en terwijl hij nog reed sprongen er drie mannen uit. De Albanees vluchtte de snelweg over, werd aangereden en uiteindelijk met waarschuwingsschoten tot stilstaan gedwongen.