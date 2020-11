Celine (21) is een van de singles die meedoet aan het nieuwe seizoen van Temptation Island: ‘Ik wil geen lustobject zijn’

VELDHOVEN - Celine van der Dussen (21) was alles behalve op zoek naar een relatie Toch is de Veldhovense vanaf donderdag te zien in het nieuwe seizoen van Temptation Island - Love or Leave . ,,Ik heb door Temptation geleerd dat je mensen niet moet veroordelen, maar echt ook naar de persoon van binnen moet kijken.”

Slechts een week voor de opnames van het nieuwe seizoen Temptation Island werd Celine van der Dussen benaderd door een scout van het RTL-programma. Of ze als vrijgezel mee wilde doen aan het nieuwe format. Veel tijd om na te denken of ze het liefdesavontuur aan wilde gaan, had ze niet. ,,Dat is in mijn voordeel geweest. Als ik langer de tijd had gehad om daarover te beslissen, had ik het misschien niet gedaan,” ligt ze toe.

Celine is net afgestudeerd van de MBO-opleiding Fashion Management en is eigenlijk niet op zoek naar de liefde. ,,Ik vloog niet naar Italië (waar het programma is opgenomen, red.) met het doel om met een relatie weg te gaan. Ik had vooral zin in het avontuur en om nieuwe mensen te ontmoeten. Als ik liefde zou vinden, was het mooi meegenomen. Van te voren wist ik niet wat ik kon verwachten, maar wat er allemaal gebeurd is... dat had ik nooit verwacht. Ik ben blij dat ik heb meegedaan.”

Nieuw format

Het nieuwe seizoen waaraan Celine meedeed, is voor het eerst dat Tempation Island in Nederland bestaat in een ander format gestoken. Moesten de vrijgezellen er eerst alles aan doen om een relatie kapot te maken, nu draait het vooral om de vraag of koppels daadwerkelijk bij elkaar passen. ,,Veel mensen hebben een voordeel over het programma, maar dit jaar is het anders. Het gaat niet meer om lust of om het kapotmaken van een relatie. We werden ook singles genoemd en niet verleidsters. Anders had ik ook nooit meegedaan.”

Natuurlijk wordt er - net als in voorgaande seizoenen - gefeest en zijn er dates. ,,Maar het liep niet uit de hand. We gingen gewoon op een leuke manier met elkaar om. Er zat ook veel meer diepgang in, bij de andere seizoenen heb ik geen fatsoenlijk gesprek gezien. Ik wilde ook niet worden weggezet als een lustobject. De deelnemers zijn volwassener en de koppels ook wat ouder”

Volledig scherm De vrijgezellen uit het nieuwe seizoen Temptation Island. © RTL

Of Celine uiteindelijk de liefde wel of niet gevonden heeft, moet nog uit het programma blijken. Wel heeft ze er een aantal vriendschappen voor het leven aan over gehouden. ,,De meisjes waarmee ik op de kamer zat, zijn een soort zussen geworden. Je creëert zo'n sterke band na die intensieve weken. Ik zie ze nog steeds regelmatig.” Het zijn niet de eerste vriendinnen die ze heeft met een tv-achtergrond. ,,Mijn vriendin Eilish zat in Love Island, zonder dat ik het wist. Op het moment dat ik naar Italië ging voor de opnames, ging zij naar Spanje voor dat programma, maar we mochten nog niets tegen elkaar zeggen.”

De eerste twee afleveringen heeft ze inmiddels zelf al gezien. Met het eindresultaat is ze blij, maar toch was het raar om zichzelf terug te zien. ,,Ze filmen echt de hele dag door, dus je weet van te voren niet welke shots ze gaan gebruiken, hoe je overkomt en hoe je eruit ziet. Vroeger had ik echt een vooroordeel over deelnemers die zonder make-up op camera kwamen. Nu begrijp ik ze helemaal: je gaat vaak laat slapen, wordt vroeg gewekt en dan word je direct weer gefilmd. Ik heb door Temptation geleerd dat je mensen niet moet veroordelen, maar echt ook naar de persoon van binnen moet kijken. Waar ik vandaan kom zouden ze me bijvoorbeeld bitch noemen, om de manier waarop ik kijk. Op Temptation zeiden de andere deelnemers juist dat ik puur was, omdat je daar niet alleen naar uiterlijk kijkt.”

Negativiteit

Voor negatieve reacties op haar deelname is Celine niet bang. ,,Negativiteit krijg je altijd wel. Daar lig ik niet wakker van, maar ik vind wel dat je altijd rekening kan houden met de opmerkingen die je plaatst. Waar ik vandaan kom is er een bepaald ideaal beeld en als je daar enigzins vanaf wijkt, dan wordt er al over je gepraat. Vorige week hebben we de eerste twee afleveringen gezien en ze hebben het mooi gedaan. Je ziet echt het verschil met dit seizoen en de vorigen.”

Temptation Island is vanaf donderdag 26 november te zien bij Videoland