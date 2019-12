Citycentrum Veldhoven krijgt eind 2020 gratis parkeren; winkeliers WoensXL zijn jaloers

Veldho­venaar Tjeu Willems zet beste beentje voor tijdens steptocht voor Serieus Request

17 december VELDHOVEN - Tjeu Willems (56) stapt maandag om 07.00 uur in Goes op de step. Doel van de Veldhovenaar en nog twee anderen, is de volgende dag en 470 kilometer later in Groningen arriveren.