Cliënten Severinus definitief aan de slag bij Kringloop De Kempen

Dat die samenwerking een succes is, blijkt wel uit het feit dat sommige cliënten zelfs in het weekend de bedrijfskleding van de kringloopwinkel dragen, zegt directeur van Kringloop De Kempen, Ton Dietvorst. ,,Vol trots vertellen ze dan dat ze voor ons werken.”

Dat doet de groep al een aantal jaar. De proefperiode werd drie keer verlengd. Pas onlangs werd de samenwerking definitief beklonken. ,,In het begin was er enige scepsis of het wel zou lukken, zowel bij ons als bij Severinus”, zegt Dietvorst daarover. ,,Soortgelijke projecten bij andere organisaties waren niet helemaal goed verlopen. Via wat omzwervingen is de groep bij ons terecht gekomen.”

Succes

En bij de kringloopwinkel verloopt de samenwerking dus crescendo, aldus Dietvorst. Het is volgens hem zelfs een enorm succes geworden. ,,Die mensen zijn super enthousiast”, zegt Dietvorst. ,,En we merken ook dat klanten het als prettig ervaren.” De groep bestaat uit jongvolwassenen met een geestelijke beperking. Hun leeftijd varieert volgens Dietvorst van 17 tot 30 jaar oud.

Onder begeleiding van een professional vanuit stichting Severinus helpen de jongeren twee dagen per week in de winkel aan de Run. Medewerkers van de kringloopwinkel verzorgen ook de nodige coaching en begeleiding.

De cliënten helpen met allerlei hand- en spandiensten zoals het sorteren en prijzen van koopwaar. Ze zijn ook actief als bijrijder wanneer er spullen opgehaald moeten worden. Twee van de jongeren werken nog een derde dag in de winkel, zonder de begeleiding van Severinus.

Lunchroom

De officiële samenwerking zoals nu beklonken, geldt voor onbepaalde tijd en is er een met gesloten beurzen. Het zou ook zomaar kunnen dat in de toekomst nog meer cliënten van Severinus actief worden voor Kringloop De Kempen, zegt Dietvorst. ,,We hebben plannen om in de toekomst een soort lunchroom te runnen. We hebben nu een koffiecorner, die willen we wat uitbreiden.” Al zijn dat voorlopig nog slechts ideeën, stelt Dietvorst.