Comité Veldhoven100 niet ontevreden over jubileumjaar 2021: ‘We hebben veel wél kunnen doen’

VELDHOVEN - Het jubileumfeest een jaar uitstellen zou ‘mosterd na de maaltijd zijn’, sprak wethouder Hans van de Looij eind 2020 in deze krant, aan de vooravond van het 100-jarig bestaan van Veldhoven. Het is een besluit waar Peter Smetsers zich een jaar later nog steeds helemaal in kan vinden. ,,We hebben heel veel wél kunnen doen.”

Veldhoven was er meer dan klaar voor, om van 2021 een onvergetelijk feestjaar te maken. Al in oktober 2019 werd een Comité Veldhoven 100 opgericht, met daarin plaatselijke zwaargewichten als Eric van Schagen (Simac) en Sjoert Bossers (De Schalm). In totaal werd een besteedbaar bedrag van 200.000 euro beschikbaar gesteld. Maar toen was er de pandemie. ,,Dan weet je dat het lastig wordt”, vertelt Peter Smetsers (70), voorzitter van het jubileumcomité. ,,Maar je kunt wel stellen dat we er van begin af aan op gebrand waren om er tóch iets van te maken.”

Quote We hebben toch nog vaak nee moeten verkopen. Niet omdat we het initiatief niet zagen zitten, maar omdat de link met Veldhoven 100 soms toch wel erg dun was. Peter Smetsers, voorzitter Comité Veldhoven100

En dat laatste is ook gelukt, concludeert Smetsers zelf. ,,Er is het hele jaar door ontzettend veel gebeurd. Niet altijd in de vorm die we van tevoren voor ogen hadden, maar gezien de omstandigheden en steeds veranderende beperkingen wel het maximaal haalbare. En dat vind ik een groot compliment aan al die Veldhovenaren die er telkens de schouders onder hebben gezet.”

Nog tegoed

De oud-wethouder noemt het wel ontzettend jammer dat ‘het grote volksfeest’ - een speciale editie van het Cityfest in september - vanwege de coronamaatregelen uiteindelijk niet door kon gaan. ,,Natuurlijk, dat was een domper. Maar het goede nieuws is dat hoofdsponsoren Simac en ASML recent hebben toegezegd de gelden voor die editie voor komend jaar beschikbaar te houden, en dat geldt ook voor voor het geplande festijn in de Kromstraat. De mensen hebben het dus moeten missen, maar hebben het ook nog tegoed.”

Waar Smetsers ook trots op is, is het blijvende karakter van veel van de jubileumactiviteiten. Als voorbeelden noemt hij de lange en een korte documentaire over de ontstaansgeschiedenis van de gemeente, die op 1 mei 1921 ontstond met de samenvoeging van Veldhoven, Meerveldhoven, Zeelst en Oerle. ,,De langere documentaire is meermaals in De Schalm vertoond, de korte wordt onder meer op scholen gebruikt.”

Veldhoven-lied

Daarnaast heeft het jubileumjaar onder meer geleid tot een (blijvende) fietsroute langs monumentale bomen en gebouwen, een lijvig boek van Stichting Erfgoedhuis Veldhoven, een ‘museumtafel’ in de bibliotheek en een herinneringsboom met jubileumbank op de rotonde Heerbaan/Heemweg. Ook waren er jubileumconcerten zoals het Concert van de Eeuw, theaterstuk De Vliegende Hollander, het gemeentelijk concilium, het Veldhoven-lied en verschillende exposities.

En dan had je ook nog initiatieven van derden, die in overleg met het jubileumcomité in aanmerking konden komen voor een geldelijke bijdrage. ,,We hebben toch nog vaak nee moeten verkopen. Niet omdat we het initiatief niet zagen zitten, maar omdat de link met Veldhoven 100 soms toch wel erg dun was. Maar als het kón, hebben we de verzoeken zoveel mogelijk gehonoreerd.”

Het comité houdt binnenkort op te bestaan. ,,Het was best intensief, door corona zaten we eigenlijk constant in een crisissituatie. Maar we hebben met z’n allen toch iets neergezet. Dat gevoel overheerst gelukkig.”

Volledig scherm Peter Smetsers © ED