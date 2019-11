Commandeur krijgt patiënten MMC in Veldhoven uit bed

Discussie toekomst luchtvaart: ‘Vliegen moet veel duurder worden’

14 november EINDHOVEN - Twee totaal tegengestelde verhalen werden donderdagavond verteld over de toekomst van de luchtvaart. De een over groei, de ander over minder vliegen. Het lastige: het ene verhaal lijkt net zo waar als het ander.