Conflict over huur wijkgebouw de Erikant: ‘Met die huurprijs houden wij het vijf, zes maanden vol en dan is het op’

KBO Heikant/De Kelen moest in 2018 MFA Noord verlaten. De senioren konden daar niet blijven vanwege de groei van de school die ook in dat pand gevestigd was. De gemeente Veldhoven wees hen een deel van de Erikant toe dat de ouderenorganisaties een jaar lang konden huren voor 100 euro per maand. Het daaropvolgende jaar kwam de Erikant in handen van SWH. Met als gevolg dat de huurprijs voor de KBO naar 250 euro per maand steeg. SWH wil de huur nu opnieuw verhogen.

Hoge huur

Volgens KBO-voorzitter Eric Blok en penningmeester Pieter de Meijer is de hoge huur die de gemeente vraagt aan de exploitant het probleem. De uitbater moet jaarlijks 20.000 euro aan de gemeente betalen. Voor de KBO betekent dit dat de huurprijs 1000 euro per maand wordt vanaf het moment dat ze alle activiteiten weer op kan pakken. Blok: ,,Met die huurprijs houden wij het vijf, zes maanden vol en dan is het op.”

Quote Het grootste probleem vind ik dat de gemeente zijn verantwoor­de­lijk­heid hierin niet neemt. Terwijl wij zorgen dat ouderen uit de eenzaam­heid komen en in beweging blijven KBO-voorzitter Eric Blok

Een ambtenaar van de gemeente probeerde te bemiddelen en wethouder Hans van de Looij heeft de partijen gevraagd hun best te doen er onderling uit te komen, maar de gemeente zegt zelf als pandeigenaar geen partij te zijn in de zaak. Blok: ,,In het gesprek met de ambtenaar ging het over een huur van zo’n 350 euro in de maand. Dat was bespreekbaar voor ons, maar dan krijgen we maar twee ochtenden één ruimte en daarin kunnen we niet alle activiteiten organiseren. Het grootste probleem vind ik dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid hierin niet neemt. Terwijl wij zorgen dat ouderen uit de eenzaamheid komen en in beweging blijven. Wij hebben het hier over een voor Veldhovense begrippen relatief nieuwe wijk. Maar wel één waar 17.000 mensen wonen waarvan er 3500 boven de 65 jaar zijn. En dat aandeel neemt alleen maar toe.”

Quote Als gemeente ondersteu­nen we activitei­ten voor ouderen met subsidiere­ge­lin­gen, niet de accommoda­ties gemeentewoordvoerder

De gemeente wil een wijkaccommodatie behouden in de Heikant maar is niet verantwoordelijk voor de exploitatie. De gemeentewoordvoerder meldt dat de Erikant twee jaar de kans kreeg om de levensvatbaarheid zonder subsidie aan te tonen. Vanwege corona is die termijn verlengd tot eind dit jaar. In de maanden dat de Erikant gesloten was, hoefde de exploitant (en dus ook de KBO) geen huur te betalen. ,,We rekenen een maatschappelijk huurtarief wat kostprijs dekkend is en lager dan een commercieel tarief. Desondanks heeft de stichting moeite om de exploitatie rond te krijgen. Wij betreuren de onenigheid die is ontstaan, maar we zijn geen partij bij het bepalen van de huurprijzen en de randvoorwaarden. Als gemeente ondersteunen we activiteiten voor ouderen met subsidieregelingen, niet de accommodaties.”

De gemeente Veldhoven werkt op dit moment aan een maatschappelijk vastgoedplan waarin ook de Erikant wordt meegenomen.

Volledig scherm Bridgers in wijkgebouw de Erikant in Veldhoven. © Kees Martens/DCI Media