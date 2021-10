Cordaad Welzijn doet in Veldhoven al vijftig jaar aan gemeenschapsontwikkeling

VELDHOVEN - Vijftig jaar geleden is de stichting Cultureel Opbouwwerk (C&O) in Veldhoven opgericht. Inmiddels is de organisatie onder de naam Cordaad Welzijn actief in negen gemeenten.

,,50 mensen in vaste dienst, 45 stagiaires en 1000 vrijwilligers”, somt directeur-bestuurder Robert Tops de grootte van de huidige organisatie op. Vrijdagmiddag vond de aftrap plaats van het jubileumjaar van Cordaad Welzijn. Die kreeg gestalte met de overhandiging van het boekje De Ladekast van oud-medewerker en schrijver Poul de Gier aan Tops en Peter Smetsers van het Comité Veldhoven100.

De Gier kwam uit het jeugdwerk toen hij in 1972 als eerste opbouwwerker bij C&O begon. De tachtiger legde een deel van zijn herinneringen aan 25 jaar opbouwwerk vast in zijn boekje. ,,Het zijn persoonlijke herinneringen die ik in mijn periode bij C&O als wezenlijk heb ervaren.”

Opbouwen

In de 25 jaar dat hij voor de stichting werkzaam was, zag hij in Veldhoven verschillende nieuwe wijken verrijzen. ,,Mijn taak was het ondersteunen van initiatiefrijke mensen die samen iets in hun wijk wilden opbouwen. Het ging daarbij om het creëren van voorzieningen die de gemeenschapszin in de wijk bevorderen. Zo heb ik veel gemeenschapshuizen mee opgezet zoals Ontmoetingscentrum ’t Tweespan. Ook was ik betrokken bij de totstandkoming van het Bureau Sociaal Raadslieden.”

Het maken van een overzicht van alle wijken met initiatieven voor nieuwe gemeenschapshuizen en opwaardering van bestaande accommodaties kostte hem veel kruim. Vooral om de volgorde te bepalen en tegen welke prijs nieuwbouw en renovatie zouden plaatsvinden. ‘Ik heb veel moeten praten met besturen en initiatiefnemers. In mijn ogen was het een heel sterk staaltje van samenwerking en niet alleen opkomen voor de eigen belangen. Ik herinner me, dat ik over het resultaat echt trots was’, zo staat in het boekje te lezen.

,,Wat Poul indertijd heeft opgestart, doen we nog steeds. We zijn nog steeds heel actief met wijk en buurt. De basis van gemeenschapsontwikkeling die Poul gelegd heeft, hebben we doorvertaald naar de andere gemeenten en daar zijn we hem dankbaar voor”, zegt Tops. In de jaren 80 kwam er jongerenwerk bij en kort na de eeuwwisseling vluchtelingenwerk. Ook Vrijwilligers Veldhoven is een belangrijke poot binnen Cordaad Welzijn.

Gezonde organisatie

Tops vertrekt per 1 december naar het Rythovius College in Eersel. Hij laat een gezonde organisatie achter voor zijn opvolger. ,,We draaien volledig op gemeentelijke subsidies. Binnen de verschillende gemeenten voeren we verschillende taken uit. Naargelang wordt er subsidie verstrekt. Het werk is gaandeweg steeds verder geprofessionaliseerd en we zijn financieel gezond.”

Het door De Gier geschetste tijdsbeeld van het Veldhovense opbouwwerk vanaf de jaren 70 wordt met de overhandiging aan Peter Smetsers toegevoegd aan de collectie over de geschiedenis van Veldhoven. Van het boekje is door Cordaad Welzijn een oplage van vijftig stuks gemaakt. Belangstellenden die een exemplaar willen ontvangen, kunnen een e-mail sturen aan schier@xs4all.nl.