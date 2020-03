Corona bij ’t Zand restaurant? Dacht het niet

VELDHOVEN - Via de (digitale) dorpstamtam verspreiden berichten zich razendsnel. Zo ook het verhaal dat de eigenaar ‘t Zand restaurant in Veldhoven het coronavirus onder de leden zou hebben. Klein detail: dat verhaal klopt niet.

Woensdagochtend werd Hanneke Prinsen gebeld door een vriendin. Of het wel goed met haar ging? ,,Die vriendin van mij had van haar zus gehoord dat de eigenaar van ’t Zand corona zou hebben. Dat had ze gelezen in een WhatsAppgroep”, zegt Prinsen donderdagmiddag. Een vreemd verhaal. Prinsen (38) is namelijk de eigenaar van ’t Zand. En ze voelt zich kiplekker.

Dat was al de tweede keer dat Prinsen die vervelende coronaroddel hoorde. Zondag vroeg een werknemer haar of ze ziek was. Die had het verhaal weer via een vriend gehoord. ,,Ik weet niet waar het verhaal vandaan komt”, zegt Prinsen. ,,Het is nergens op gebaseerd. Er is hier niks aan de hand.”

Drama

Prinsen kent niet eens iemand die het coronavirus heeft of uit voorzorg thuiszit, laat staan dat ze zelf ziek is. Zou het verhaal misschien afkomstig kunnen zijn van een concurrent? ,,Dat lijkt me toch heel sterk”, zegt Prinsen. ,,Sommige mensen houden gewoon van een beetje drama, denk ik.”

Prinsen vindt de hele situatie vreemd en vooral vervelend. ,,Zo’n verhaal gaat al snel een eigen leven leiden”, zegt ze. ,,Dat kost gewoon heel veel klandizie.” En de zaken lopen sowieso al minder dankzij het coronavirus. Normaal is het best druk als de zon weer begint te schijnen. Dat is nu niet zo Prinsen: ,,We merken echt wel verschil.”