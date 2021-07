Corona gooide roet in het eten maar toneelvereniging Meer Vreugde Kern pakt productie Anne Frank nu weer op

VELDHOVEN - Toneelvereniging Meer Vreugde Kern (MVK) zat begin 2020 vol in de repetities voor de voorstelling Anne Frank. Duizenden scholieren zouden later dat jaar van de voorstellingen genieten. Toen kwam corona.

,,Ik kende heel mijn script al uit het hoofd. We waren al heel ver met repeteren.”

Birgit Bolte (16) en de rest van de cast waren begin 2020 al een heel eind op weg om in juni van dat jaar een week lang de voorstelling Anne Frank te spelen. Maar corona zette daar een flinke streep door.

Oproep Meer Vreugde Kern

Voor de rollen van Anne, Margot en Peter zocht MVK jongeren van buiten de vereniging. De moeder van Birgit las in de krant de oproep van Meer Vreugde Kern om auditie te doen voor de rol van Anne Frank. ,,Ik dacht meteen: dat is iets voor mij. Anne is heel dromerig, zelf zit ik ook vol fantasie. En de nieuwsgierigheid van Anne naar de wereld om zich heen herken ik ook bij mezelf.”

De Hoogeloonse volgde al vijf jaar les op musicalschool Me On Stage in Hapert en was nog eens drie jaar lid van toneelvereniging St. Pancratius. Nog op de dag van de auditie hoorde ze dat ze de rol kreeg die ze samen met Anna Schalkwijk zal spelen. ,,Ik was veertien toen ik in maart 2019 auditie deed en ben straks zeventien als we de voorstellingen uitvoeren.”

Gerrit Mollen is productieleider bij MVK. ,,Begin 2020 waren al zo’n 4.500 leerlingen aangemeld van scholen uit Veldhoven, Eindhoven en de Kempen. Die hebben we allemaal persoonlijk per e-mail af moeten zeggen.” Tot overmaat van ramp moest ook een deel van de cast worden vervangen.

De voorstellingen zijn inmiddels verplaatst naar de periode van 4 tot en met 9 april 2022. Elke dag twee voorstellingen en op vrijdag drie. Overdag vinden de voorstellingen voor scholen plaats.

Geen vrij in die week

,,Een aantal van onze spelers kan in die week geen vrij krijgen. De rollen van het echtpaar Frank, Margot en Miep Gies worden nu door anderen gespeeld. Zij moeten zich hun rol nog helemaal eigen maken”, vertelt voorzitter Johan Sanders.

Naast deze extra rompslomp laat de noodgedwongen onderbreking ook financieel haar sporen na. Mollen: ,,We hebben al heel veel kosten moeten maken. We hebben een heel groot decor. Het is noodzakelijk voor deze productie om in het decor te repeteren. We konden in Veldhoven geen ruimte huren die groot genoeg was voor het decor. Daarvoor zijn we uitgeweken naar een gehuurde hal in Eindhoven. Daarnaast hadden we al kosten voor het drukwerk gemaakt en lopen de regisseurskosten door.”

Birgit Bolte keek na de noodgedwongen stop in maart 2020 haar script een half jaar lang niet meer aan. In het najaar sloeg ze het nog eens open. ,,Ik kende het nog helemaal. Nu heb ik heel veel zin om de repetities weer op te pakken en aan de slag te gaan.” Dat gaat na de zomervakantie gebeuren.

Alle scholen hebben inmiddels een brief gehad om zich opnieuw aan te melden. Vanuit het Sondervick College zijn al zo’n duizend leerlingen aangemeld.