Corona maakte een einde aan de droom van K(ar)lijn Kooke

VELDHOVEN - Karlijn Kooke heeft besloten de stekker uit Klijn Kooke te trekken. Niet omdat ze er geen plezier meer in had of omdat de zaak niet goed liep: Kooke is zwanger van haar tweede kindje.

De komende weken ligt de onderneemster in het ziekenhuis vanwege haar zwangerschap. ,,Maar het gaat naar omstandigheden goed en dat blijft het ook gaan, daar hebben we vertrouwen in. Ik ben blij met mijn topmeiden die alles uit handen hebben genomen en klaarstaan voor de gasten.” Als het kan, wil ze de zaak tot de kerst openhouden zodat gasten afscheid kunnen nemen.

Het idee voor Klijn Kooke ontstond toen Kooke in Kopenhagen woonde en werkte voor een bedrijf dat mensen stimuleert meer te bewegen. ,,In Denemarken is er veel afwisseling in heel gezonde tentjes, zaken met vooral Danish pastry, koffiezaken met veel huisgemaakt lekkers en nog veel meer diversiteit. Het sprak me aan dat de gasten in die tentjes veel aandacht kregen en dat alles er zo puur was, geen ingewikkelde recepten maar gewoon vers en nét even wat andere ingrediënten.”

Het leidde eind 2015 tot de opening van het koffietentje annex lunchroom in het pand dat vroeger van haar grootouders was.

Bij de eerste horecasluiting overwoog ze nooit dicht te gaan, en het afhalen liep aardig. ,,Wat ons juist de energie geeft, is het contact met de gasten en nu hadden we alleen een kort contactmomentje bij het afhalen. Toen we weer open mochten, was ons motto ons aan de regels houden en knallen. Maar toen het weer wat slechter begon te worden werd het financieel direct zwaar.”

In 2019 gebruikte de onderneemster een deel van de reserves om haar zwangerschapsverlof voor haar eerst kindje op te vangen, niet wetend dat er in 2020 een horecasluiting zou komen.

Kooke zegt dat de steun van de overheid op papier mooier lijkt dan hij is. ,,Logisch ook, ze hebben een heel land financieel op te vangen.” Het deed haar nadenken over wat écht belangrijk is. ,,De stress, de onzekerheid, het niet weten hoelang nog, een personeelslid met gezondheidsklachten, weer zelf extra moeten werken, alle inkomsten direct doorschuiven naar je vaste lasten, het moeten opvangen van mijn zwangerschap met middelen die je niet meer hebt en nog geen uitzicht op betere tijden: het duurt te lang. Ik kan me een toekomstperspectief waarin het weer goed gaat nu even niet meer inbeelden. Ik kan geen 60 uur meer opvangen om de kosten te drukken. Een bewuste keuze want ons kindje is veel belangrijker.”