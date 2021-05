Coronajaar liet ook Veldhoven niet ongemoeid

Beleggers­club weigert te stemmen over bonus ASML-top

29 april VELDHOVEN - De beleggersvereniging VEB onthield zich donderdag tijdens de aandeelhoudersvergadering van stemmen over de beloning van het ASML-bestuur in 2020. Reden: het is volgens de beleggers onduidelijk waarom het bestuur van de chipmachinefabrikant een volledige bonus kreeg terwijl niet aan alle prestatiecriteria was voldaan.