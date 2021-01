Coronaproof een kijkje nemen op de nieuwe basisschool in Veldhoven

,,Ik vind het supermooi. De lokalen zijn leuk ingericht met leuke hoekjes.” Rachelle en Vekain Avedisian zijn vol lof over het nieuwe schoolgebouw. Hun nieuwe woning in de wijk is nog niet klaar. ,,We huren nu iets in de buurt. Onze zonen Dani en Daley krijgen al les op De Brembocht in ’t Look. De leerkrachten kennen ze dus al goed en ze hebben er veel zin in om op de nieuwe school te beginnen”, zegt moeder Rachelle nadat ze met haar gezin een coronaproof rondleiding heeft gehad.

De nieuwe school is een tijdelijke voorziening. Als alles volgens planning verloopt, staat er over drie jaar een permanente school in Veldhovens jongste uitbreidingswijk. Voor De Brembocht is de vestiging aan de Veldacker 3A de tweede locatie. Daarnaast opent Nummereen er een nieuw kindcentrum en start openbare basisschool Dick Bruna er een locatie.

Aanmeldingen

Nikki de Jong is directeur van de twee locaties van De Brembocht. ,,Veldvest wil ook in deze wijk onderwijs bieden. De Brembocht is gevraagd om hier een locatie te openen. Dankzij een investering vanuit Veldvest konden we al – voordat er leerlingen aangemeld waren – de school inrichten en enkele leerkrachten aannemen. Inmiddels blijven de aanmeldingen binnenlopen.”

De Brembocht / Huysackers start op de nieuwe locatie met tien leerlingen, dit jaar stromen er nog vijf in. Het nieuwe schooljaar wordt gestart met in elk geval 31 kinderen en voor het schooljaar 2022-2023 staat de teller nu op ruim veertig. Voorlopig heeft de school de beschikking over vijf lokalen. Eén ervan is een bibliotheekpunt. ,,We vinden lezen belangrijk voor de kinderen. Het biebpunt is ingericht door Bibliotheek Veldhoven. De kinderen hebben zelf de boeken uitgezocht”, legt locatieleider Karen van Lieshout uit.

Stalen frame

De lokalen voor de groepen 1-2 en 3-4-5 hebben een eigentijdse en gloednieuwe inrichting. Opvallend is een stalen frame van een huisje. Directeur De Jong: ,,Dat is niet alleen leuk voor de uitstraling, het wordt ook ingezet tijdens sommige lessen. Zo hangen we er bijvoorbeeld een sterrenhemel in als we met planeten bezig zijn.”

Leerkrachten Bart van de Voort en Ancilla van den Biggelaar verzorgden maandagmorgen op afspraak rondleidingen door het gebouw. Daarna startten ze met de online lessen want de school is nu alleen geopend voor noodopvang. De familie Avedisian is dan al met een lespakket weer naar huis. Hun kinderen krijgen de komende weken digitaal les via het onlinevideoplatform Teams.

De groenvoorziening rondom het gebouw moet nog worden aangelegd door de gemeente.

Het nieuwe gebouw wordt nog feestelijk geopend, na de coronatijd. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn.