Coronasores? Veldhoven helpt, maar wel onder voorwaarden

Veldhoven wil de helpende hand bieden, mits zo'n partij 'van groot maatschappelijk belang is'. De gemeente denkt dan met name aan culturele, maatschappelijke en educatieve instellingen. Maar ook sportverenigingen en zelfs commerciële partijen kunnen in aanmerking komen voor steun. In die laatste categorie vallen bijvoorbeeld ondernemers die van de gemeente huren en huuruitstel of -kwijtschelding willen.

Nog eens 2,5 miljoen

Voor dit jaar trekt Veldhoven maximaal 500.000 euro aan coronasteun uit, voor 2021 wordt rekening gehouden met nog eens 2,5 miljoen euro. In hoeverre dat bedrag nodig zal zijn, hangt uiteraard af van het verdere verloop van de crisis. Ook moet de gemeenteraad daar in een later stadium nog toestemming voor geven.

Een van de voorwaarden die Veldhoven voor de steun stelt, is dat de financiële problemen aantoonbaar door de coronacrisis zijn veroorzaakt. Ook moet de aanvragen laten zien dat hij eerst zelf geprobeerd heeft voor een oplossing te zorgen.

Een andere voorwaarde is dat de partij in kwestie niet in aanmerking komt voor landelijke, regionale of lokale steunmaatregelen. Als achteraf toch steun van het Rijk mogelijk bleek, kan de gemeente het toegekende bedrag terugvorderen.

Soepeler omgaan

De steun vanuit de gemeente kan op verschillende manieren worden ingevuld. Naast bijvoorbeeld huuruitstel of -kwijtschelding kan Veldhoven ook uitstel verlenen voor het betalen van gemeentelijke belastingen of belasting of legeskosten kwijtschelden. Ook kan er indien nodig tijdelijk soepeler worden omgegaan met een bestaande betalingsregeling.

Organisaties die al subsidie van de gemeente krijgen, kunnen onder meer vragen om tijdelijk meer subsidie. Veldhoven wil eventueel ook bijspringen als bijvoorbeeld een hogere overheid óók bijdraagt (cofinanciering), of als de gemeente garant moet staan.

Veldhoven wil tot slot ook steun bieden door zoveel mogelijk lokaal in te kopen en gebruik te maken van de diensten van Veldhovense instellingen.