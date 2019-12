Corrie Loijen te zien in expo Veldhoven: ‘Ik weet nog precies wat ik die dag aan had’

,,Ik weet nog precies wat ik die dag aan had. Een bruin rokje en een truitje met geel en bruin”, zegt Loijen terwijl ze een jeugdfoto in zwart-wit van zichzelf terugziet op de banner. Op de beeldbepalende foto van de expositie poseert een trotse Corrie naast haar uitbundig versierde fiets. ,,Ik was een jaar of zeven, de fiets kreeg ik voor mijn eerste communie. De foto is gemaakt na een bevrijdingsoptocht. Mijn moeder had de fiets van voor tot achter volgehangen met producten die tijdens de oorlog op de bon waren, zoals een appelstrooppotje.” Met haar fiets ‘alles op de bon’ won ze de eerste prijs. Ze denkt dat er daarom een foto van haar is gemaakt. ,,We hebben maar heel weinig foto’s van toen we zo klein waren.”