Creatief verbod op lachgas in Veldhoven

Lachgas is legaal. Ertegen optreden is moeilijk. Veldhoven heeft nu een creatieve oplossing bedacht: het past de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan. Met een paar regels in de APV wordt het gebruik van lachgas in de openbare ruimte verboden bij hinder voor mens of milieu. Voor zover bekend is Veldhoven de eerste gemeente in Zuidoost-Brabant die voor zo'n verbod kiest.