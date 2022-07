Cult & Tumult: van slechts 150 bezoekers naar een begrip in de regio

,,Het was voor héél Veldhoven, dat maakte het zo succesvol.” Aan het woord is Marcel Kennis (40), tussen 2010 en 2015 voorzitter van het festival dat in 2017 ophield te bestaan. De geboren Veldhovenaar werd in 2015 opgevolgd door wijlen Arie den Braber, die in 1996 het initiatief nam voor Cult & Tumult. Den Braber, die in 2020 overleed, was destijds cultuurambtenaar bij de gemeente Veldhoven en vond het hoog tijd voor een nieuw festival, waarvan de samenwerkende culturele instellingen gezamenlijk de basis vormden.