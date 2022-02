CV De Brassers: geen carnavalswagen bouwen maar voor voedselbank handen uit mouwen

VELDHOVEN - Een carnavalswagen bouwen zit er momenteel niet in voor CV De Brassers. In plaats daarvan zamelen de carnavalsliefhebbers zaterdag 12 februari op hun nieuwe bouwlocatie aan de Heerseweg producten in voor de voedselbank. Ze nemen graag ‘unne kromme errum’ in ontvangst.

In hun 34-jarige bestaan bouwden De Brassers al op vijf verschillende locaties in Veldhoven hun carnavalswagens. Tot 2019 konden ze met enkele andere verenigingen terecht in een loods aan de Roskam. Maar die moest plaatsmaken voor de komst van het nieuwbouwplan Huysackers.

Oproepen leverden niets op

,,Met de gemeente en de Stichting Organisatie Karnaval Veldhoven (SOK) gingen we op zoek naar een nieuwe locatie. Oproepen op social media en in de krant leverden niets op. De gemeente wees ons vervolgens een locatie aan de Heerseweg toe’’, vertelt bestuurslid Esther Wouters.

Op ludieke wijze is het braakliggende terrein naast Bloemenvereniging Flora op 25 februari 2020 ingewijd. Wethouder Hans van de Looij sprak er de hoop uit dat op deze plaats de komende tien jaar gebouwd kan worden zodat Rommelgat van een mooie optocht kan blijven genieten.

Rondbooghallen

De Rommelgatse Boaskes hadden de koppen bij elkaar gestoken en de handen diep in de zakken. Zij overhandigden het SOK een cheque met daarop een bedrag van 9000 euro. Ook Ronde Tafel 166 Veldhoven deed een duit in het zakje van het SOK met de overhandiging van een cheque van 1500 euro. In België tikte het SOK twee rondbooghallen op de kop. Sponsoring maakte het grondwerk en de realisatie van een betonnen vloer mogelijk.

De mannen van De Brassers hebben de twee hallen in hun vrije uren opgebouwd. In een van de hallen staan de wagens van de prins en jeugdprins. De andere hal is momenteel alleen nog in gebruik door De Brassers. ,,Alle Veldhovense groepen en verenigingen die willen bouwen, kunnen hier terecht’’, doet Wouters een oproep.

Quote We hebben elkaar al een hele tijd niet gezien. We gaan ervoor dat we in het najaar weer kunnen gaan bouwen Ellen Welting, CV De Brassers

Het idee en een tekening van de nieuwe carnavalswagen van De Brassers liggen al op de plank. Door corona en de bouw van de twee loodsen is er aan de wagen nog niets gedaan. Bestuurslid Ellen Welting hoopt dat daar snel verandering in komt. ,,We hebben elkaar al een hele tijd niet gezien. We gaan ervoor dat we in het najaar weer kunnen gaan bouwen.’’

Vijf Brassersbaby’s

Wel is er de afgelopen twee jaar gewerkt aan uitbreiding van de Brassersfamilie. ,,In de coronaperiode zijn vijf Brassersbaby’s geboren’’, zegt Wouters met een lach.

Als Prins Es d’n Urste zwaaide ze in het seizoen 2019/2020 de scepter over Rommelgat. ,,We hebben toen mooie dingen zien gebeuren zoals de samenwerking tussen ondernemers en verenigingen. Iedereen staat voor elkaar klaar. Daarom gaan we nu iets terugdoen.’’

Vorig jaar al pakte ze het idee op om een actie voor de voedselbank te houden. De strenge coronaregels lieten dat toen niet toe. Dit jaar komt het er wel van. Het Boerenbal dat volgens traditie twee weken voor carnaval plaatsvindt, krijgt dit jaar een alternatieve invulling.

Varkenspoot

Wouters: ,,Het Boerenbal vindt altijd plaats in de residentie van de prins. Die is dan verkleed als herenboer of in mijn geval als landsvrouwe. Bezoekers komen naar het bal met ‘unne kromme errum’. Dat is etenswaar voor de prins en zijn gevolg om de zware carnavalsperiode door te komen. Zo kreeg ik onder meer een varkenspoot en ingrediënten voor erwtensoep.’’

Zaterdag 12 februari staan De Brassers van 13.00 tot 16.00 uur bij hun onderkomen klaar om van Veldhovenaren ‘unne kromme errum’ voor de voedselbank in ontvangst te nemen. Het gaat daarbij om houdbare producten als koffie, rijst, pasta, blikgroenten en cosmetische producten zoals shampoo en douchegel.

De huidige prins ZDH Grote Prins van Rommelgat Joris d’n Opschepper maakt ook zijn opwachting.