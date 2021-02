CV De Brassers zet al 33 jaar iets moois neer

,,Ik zou geen leuke carnaval hebben als ik geen lid zou zijn van De Brassers.” Esther Wouters is al jaren lid van De Brassers. Afgelopen jaar zwaaide ze als Prins Es d’n Urste als eerste vrouwelijke prins de scepter over Rommelgat. Zij weet wat het dna van een echte Brasser is. ,,Dat is een gevoel. Je moet een passie voor carnaval hebben en een beetje gek en creatief zijn.”

Oud-voorzitter Henri Smets stond 33 jaar geleden mede aan de basis van de oprichting. ,,We waren een vriendengroep uit de omgeving Heers. In 1987 deden we mee aan de optocht als rastaboys. De saamhorigheid die we toen ervoeren, dat was zo mooi. De grote concurrent in die tijd was de KPJ. Die wilden we verslaan. Om dat serieus aan te pakken, hebben we CV De Brassers opgericht.” Dat werkte. Een jaar later pakte de club in de optocht in Eindhoven de tweede prijs. ,,We waren door het dolle heen. We kregen 800 gulden. Een mooi startkapitaal waarmee we verder konden.”

Als de prijzen verdeeld worden in Eindhoven en Veldhoven vinden de Veldhovense carnavalsliefhebbers zich vrijwel altijd terug in de top 3. Voormalig bestuurslid Pascal Wams: ,,We vallen meestal in de prijzen, maar ons hoofddoel is iets moois neerzetten voor het publiek.” Ook tijdens de Kempenoptocht in Hapert geniet een groot publiek van de creatieve Veldhovenaren. ,,Het niveau wordt er steeds hoger. Daar de top-10 halen is iedere keer weer een hoogtepunt”, vindt Smets.

Ideeën voor een wagen voor het volgende jaar ontstaan vaak al tijdens de viering van carnaval. ,,We hebben dan samen heel veel plezier. Vaak gebeurt er dan iets, of iemand ziet iets wat een thema oplevert voor weer een nieuwe wagen”, weet de huidige voorzitter Dana Bierings. In aanloop naar het zottenfeest gaat ze iedere avond met veel plezier naar de bouwlocatie. ,,Vanaf zes weken voor carnaval wordt er elke avond gewerkt. Samen bouwen is heel leuk. Op de laatste avond wordt vaak nog tot na middernacht aan de wagen gewerkt. Als je dan op zaterdag de wagen spic en span in de optocht in Eindhoven ziet staan, ben je heel trots.”

Er zijn zo’n zes commissies betrokken bij de totstandkoming. De act, kleding, kleuren, schmink, techniek en sponsoring zijn allemaal even belangrijk. In elke commissie zit een bestuurslid en een viertal leden. Tijdens de evaluatie na de optocht krijgt iedereen de kans om zich voor een commissie aan te melden.

De afgelopen 33 jaar bouwden De Brassers al op een vijftal locaties. In de loop van dit jaar nemen ze met enkele andere groepen wagenbouwers aan de Heerseweg weer een nieuwe bouwplek in gebruik. Bierings: ,,De twee nissenhutten staan inmiddels en nu moeten we verder met de indeling. Zodra de avondklok voorbij is, gaan we daarmee aan de slag.” Normaal is een carnavalsjubileum aanleiding voor een groot feest. Komt dat er alsnog? “Dat staat zeker nog op de planning. Zodra de coronamaatregelen het toelaten gaan we het groots vieren.”