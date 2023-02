CV De Matties als loslopend wild in optochten Oerle en Veldhoven

Het zonnetje schijnt als de groep woensdagmiddag in het buitengebied van Oerle op muziek een dansje rondom hun carnavalswagen oefent. Hun creatie is al startklaar voor de optochten in Oerle en Veldhoven.

Siem, Rick, Kars, Teun, Xavi en Dex vormen een hechte vriendengroep. ,,Al vanaf groep 2. Iedere week spreken we wel bij een van ons af om buiten te voetballen. Ook tijdens de pauze op school voetballen we samen”, vertelt Xavi. Maar de afgelopen zes weken hadden de ‘matties’ andere prioriteiten. Waar ze andere jaren altijd als groep meeliepen in de familieoptocht in Oerle, doen ze zaterdag voor het eerst met een heuse carnavalswagen mee.

In het grootste geheim is er de afgelopen periode gewerkt aan hun creatie. ,,We proberen het geheim te houden. Onze klasgenoten weten dat we een carnavalswagen aan het maken zijn, maar niet wat voor een”, legt Teun uit. Het idee kwam van de moeders van Rick en Xavi. Rick: ,,Op internet hebben we plaatjes van carnavalswagens opgezocht. Er zat een kooi bij waarin mensen zaten. Die wilden we namaken en de mensen vervangen door dieren. Tijdens de optocht spelen wij de dieren die uit de kooi zijn ontsnapt.”

Quote We kregen veel hulp van onze ouders. Zij hebben vooral de wagen in elkaar gezet Xavi

De kooi bestaat uit twee op elkaar gestapelde kinderledikantjes die ze ergens gratis konden ophalen. Xavi: ,,We kregen veel hulp van onze ouders. Zij hebben vooral de wagen in elkaar gezet.” Daarna kon het zestal zelf aan de slag. Dex: ,,De bedjes waren wit. Die hebben we samen helemaal geschuurd en daarna in een bruine kleur geverfd. Dus we hebben leren schilderen. Daarna versierden we onze wagen met nepbladeren en nepbloemen.” Natuurlijk zitten er dieren achter de tralies. ,,Van thuis hebben we allemaal knuffels meegenomen. Zo zitten er van mij twee apen in de kooi. In totaal zitten er tien dieren in”, vertelt Kars.

Muziek en dansje

Een carnavalswagen zonder muziek kan natuurlijk niet. Teun: ,,We hebben een playlist gemaakt met jungle- en carnavalsmuziek. Die is te horen via een geluidsbox die in de kooi ligt.” De moeder van Dex bedacht een dansje dat de zes tijdens de optocht gaan opvoeren. Maar ze gaan ook de interactie met het publiek opzoeken. Zo gaat er een goudkleurige lijst mee. De tekst ‘Wilde foto?’ is een woordspeling op de wilde dieren in de kooi. ,,Tijdens de optocht vragen we mensen of ze op de foto willen met een van ons”, legt Siem uit.

Zelf gaan ze verkleed als dieren die de interactie gaan zoeken. Hun pakken zijn gemaakt door de oma van Dex en enkele moeders. Rick: ,,We proberen het publiek een beetje bang te maken door naar ze toe te lopen.” Dus de argeloze toeschouwer kan komend weekend ineens oog in oog staan met een tijger of een wolf.

Naast deelname aan de familieoptocht van zaterdag in Oerle maakt CV De Matties zondag zijn opwachting in de grote optocht van Veldhoven. Dat die vele malen langer is dan die in Oerle schrikt het zestal geenszins af, volgens Dex. ,,We voetballen allemaal en we hebben een goede conditie.”

Met de toekomst van carnavalsoptocht in Oerle zit het in elk geval wel goed. Het fanatieke zestal is vastbesloten volgend jaar weer mee te doen.