Daan de Kort uit Veldhoven: Een piepjonge wethouder die brandt van ambitie

Backpacker Ken Boogers uit Veldhoven viel van klif in Nieuw-Zee­land

25 april VELDHOVEN - Avonturier Ken Boogers uit Veldhoven is door een val van grote hoogte om het leven gekomen tijdens zijn reis door Nieuw-Zeeland. De backpacker is geen slachtoffer geworden van een misdrijf. Dat meldt de New Zealand Herald. Boogers overleed in 2015.