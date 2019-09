DAF roept gevoel van nostalgie op in Veldhoven bij sleuteldag

"De opkomst valt een beetje tegen", zegt Hennie de Ruijter, lid van de zogeheten technische commissie van de Daf Club. Zijn collega Geert Heintgens heeft het ook wel eens drukker gezien. Wie niet beter weet, zou denken dat er nog slechts een handjevol mensen is die DAF een warm hart toedraagt. "Niets is minder waar", zeggen De Ruijter en Heintgens. "De DAF Club Nederland is springlevend."

Kennis blijven doorgeven

Bijna 1.800 leden telt de vereniging, waarvan een flink deel afkomstig is uit Eindhoven en omgeving. Hoewel de vereniging veel grijze koppen telt, zoals De Ruijter het zegt, is er de laatste jaren zelfs sprake van nieuwe aanwas. "Ook jongeren hebben de DAF ontdekt. Voor hen is het een soort van cultauto geworden." Heintgens: "Voor ons is het belangrijk dat de onze kennis kunnen blijven doorgeven.”

Pruttelen

Een DAF reutelt, pruttelt en maakt soms veel lawaai, weet De Ruijter uit ervaring. De Eindhovenaar werkte 38 jaar bij 'Den DAF', en zijn leven is verweven met het fameuze automerk. Momenteel mag hij zich de trotse bezitter noemen van zes exemplaren, maar ooit waren dat er veel meer. Dat geldt ook voor Heintgens (vier stuks) die er ooit 28 had, waarvan de DAF Marathon Coupé het pronkstuk was. "Iedere auto heeft zo zijn eigen verhaal", zegt het duo. "Als je veel uren steekt in het opknappen en onderhouden van een auto, krijg je er als vanzelf een band mee." Aan onderdelen heeft de vereniging overigens geen gebrek. Een magazijn in Geldrop ligt een indrukwekkende hoeveelheid DAF-onderdelen, waarvoor uit binnen- en buitenland veel vraag is. Zo kan de clubkas worden gespekt. "We kunnen voorlopig nog wel even blijven sleutelen."