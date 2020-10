Dahliaverenigingen Veldhoven denken verschillend over maatregelen tegen corona

Het zou voor de donateurs de laatste keer zijn dat ze dit seizoen een bos dahlia's konden halen. Bij Bloemenvereniging Flora is lang getwijfeld, volgens secretaris Maria van Herk. ,,Na de persconferentie vonden we dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moesten nemen. We kozen voor afgelasting. We brengen toch elke zaterdag 150 tot 180 mensen op de been. Onze donateurs vinden wel dat we het afhalen van bloemen goed geregeld hadden.”

De Jonge Stek

Ook bij De Jonge Stek is gekozen voor afgelasting. ,,Ze komen met ruim tweehonderd man in een uur tijd naar de tuin. Dat is niet om te doen. We hebben veel complimenten gehad over dat we het zo goed voor elkaar hadden. Toch vinden we dat we de mensen in bescherming moeten nemen", stelt voorzitter Bart van Gerwen. Woensdagavond is het besluit genomen om de laatste zaterdag van de agenda te halen. ,,We hebben bij de tuin platen opgehangen en het besluit op onze Facebookpagina gezet. Enkele bekenden heb ik gebeld.”

Bij Groen en Keurig in Oerle bestond geen twijfel om het door te laten gaan. ,,Vanaf 8 augustus hanteren we al dezelfde eenrichtingsroute door de tuin. Onze donateurs zijn daar heel tevreden over. Als het goed geregeld is, is er voor ons geen reden om te stoppen", legt secretaris Leo Bogaerts uit.