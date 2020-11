Daniëlle Schippers (21) uit Veldhoven heeft zeldzame ziekte syndroom van Bloch-Sulzberger: ‘Ik wil anderen vooruit helpen’

VELDHOVEN - ,,Als je naar me kijkt, zie je een mank lopend, scheel kijkend meisje. Dat wil niet zeggen dat ik geen gezellige meid ben. Want dat ben ik.”

Daniëlle Schippers (21) is geboren met het syndroom van Bloch-Sulzberger. ,,Dat is een zeldzame ziekte die bij één op de miljoen vrouwen voorkomt. Mijn gezichtsvermogen is maar vijftien procent en mijn linkerkant is achtergebleven in de groei.”

Schippers gaat de boer op met haar verhaal, ze heeft wel iets te vertellen. Ze is aangesloten bij de Realisten van CNV Jongeren. Die groep bestaat uit realistische jongeren met een arbeidsbeperking. In die hoedanigheid geeft Schippers pitches en voorlichting aan organisaties om vooroordelen weg te nemen die leven over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want ondanks de beperkingen die ze heeft vindt de studente HRM aan de Fontys dat ze normaal kan functioneren.

Leergierig

De competenties realistisch en eerlijk heeft Schippers hoog in het vaandel. Als Realist heeft ze net wat meer begeleiding nodig, zo geeft ze eerlijk toe. ,,Ik ben leergierig en enthousiast. Maar door mijn visuele beperking heb ik net wat meer tijd nodig.”

Als 14-jarige onderging ze een beenverlenging waardoor het lengteverschil tussen beide benen teruggebracht is tot minder dan een centimeter. Dankzij enkele hulpmiddelen is ze vrij zelfredzaam. ,,Ik zie niet wanneer water kookt. Daarom leg ik een glazen ring in de pan waardoor ik hoor wanneer het water kookt.” Via een meisje dat ook visueel en motorisch gehandicapt is, hoort ze voor het eerst over Realisten.

Realisten zetten zich in voor jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt, het doel is om te bevorderen dat ze net zo goed als anderen kunnen bijdragen.

De Realisten Academie leidt jaarlijks een aantal jongeren op tot Realist. Zij gaan op pad om voorlichting en pitches te geven bij organisaties en studenten. ,,Toen er een oproep kwam om nieuwe Realisten op te leiden, heb ik me aangemeld. Ik kreeg er onder meer een training in communicatie- en presentatievaardigheden.”

Handvatten

In februari van dit jaar gaf ze voorlichting op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen aan studenten HRM. ,,Daarmee wilde ik de toekomstige professionals handvatten geven om te werken met mensen met een arbeidsbeperking. Die moeten ze tijdens een sollicitatieproces hetzelfde behandelen als ieder ander.”

Inmiddels gaf ze één fysieke pitch. Vanwege corona vonden er negen digitaal plaats aan bedrijven en gemeentes. ,,Ik vertel mijn persoonlijke verhaal en neem eventuele vragen en vooroordelen weg. Realisten weten heel goed wat ze wel en niet kunnen. Veel werkgevers vinden het ingewikkeld en weten niet wat er bij komt kijken als ze een arbeidsbeperkte in dienst nemen. Met mijn verhaal wil ik anderen vooruit helpen.”

Met pitchen wil ze nog een tijdje doorgaan. ,,Elke week krijg ik een mail van CNV Jongeren met openstaande pitches en voorlichting. Zolang het in mijn schoolrooster in te passen is, ga ik ermee door.”