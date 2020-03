Dankzij immuniteit weer veilig gevoel voor Anouk en haar gezin uit Veldhoven

VELDHOVEN - Na een wintersportvakantie in Italië wordt Anouk de Graaf (48) de eerste Veldhovense coronapatiënt. De quarantaineperiode is net achter de rug. Het gaat inmiddels beter met haar.

Ze vermoedt dat ze de besmetting tussen 22 en 29 februari op het vakantieadres heeft opgelopen. ,,We gingen elke morgen en middag in een gondel waarin 150 mensen op elkaar gepakt zaten. We zaten in regio Trento/Trentino. Eén week nadat we thuis waren, werd die tot risicogebied verklaard.”

Last met ademhalen

In de eerste week van maart krijgt de Oerlese klachten. Spierpijn, hoofdpijn en last met ademhalen. ,,Eerst dacht ik dat de spierpijn van het skiën kwam. En toen kreeg ik koorts. Na contact met de huisartsenpost kwamen diezelfde middag twee artsen van de GGD langs om een test te doen.”

Zondag 8 maart volgt de uitslag: positief! Een ziekenhuisopname blijkt niet nodig. ,,Enkele dagen heb ik het bed gehouden.” Haar man Marc Schilleman (54) en de kinderen Yannick (13) en Ingmar (11) bleven gevrijwaard van klachten. ,,Vanaf het moment dat ik ziek werd, heb ik afstand van hen gehouden.”

Strikte thuisisolatie

Ze moet veertien dagen in strikte thuisisolatie en slaapt op een aparte kamer. Dankzij de luxe van twee badkamers heeft ze een eigen wasruimte waar de rest van het gezin weg moet blijven. ,,Ik heb geen eten voor de kinderen gemaakt en ben bij hen en Marc uit de buurt gebleven. Dat is heel raar en gek. We bedachten een alternatieve knuffel, met de ruggen tegen elkaar. Tijdens het eten ging ik uit de buurt zitten. Als ik moest hoesten of niezen, liep ik weg.”

Dagelijks moeten ze hun temperatuur meten en dagelijks belt de GGD met de vraag of er nog sprake is van koorts of andere klachten. ,,Dat bellen hield na een week op omdat de GGD het te druk kreeg.”

Achterstand

Met school zoekt ze contact over hoe ze achterstand van de kinderen binnen de perken kan houden. De Graaf en haar man hebben allebei een account om vanuit huis te werken. Tijdens de quarantaineperiode komt er veel hulp van familieleden, vrienden en collega’s. Of ze nu officieel genezen is, vindt De Graaf een lastige vraag.