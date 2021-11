Dat album over 100 jaar Veldhoven móet vol: fanatieke verzamelaars ruilen plaatjes in de supermarkt

,,Mag ik mijn scooter terug?”, vraagt een jongen zaterdagmiddag bij de Jumbo in het Citycentrum in Veldhoven. Enkele verzamelaars gebruiken het zadel van zijn scooter als ruilplatform. Even verderop staat een groepje rondom een prullenbak. Drie andere verzamelaars gebruiken een fietstas om plaatjes op uit te stallen. Omdat Veldhoven dit jaar een eeuw bestaat, namen het Citycentrum en Jumbo Veldhoven het initiatief om de jeugd en volwassenen de geschiedenis van Veldhoven te laten ontdekken of her te beleven. Begin september werd het boek gepresenteerd.

Al weken worden Facebookgroepen en buurtapps ingezet om aan ontbrekende nummers te komen. Zaterdag blijkt dat nog steeds veel Veldhovenaren op zoek zijn naar plaatjes om hun boek vol te krijgen. Ron den Hollander is in zijn sas met een goed gevulde schoenendoos. ,,Ik heb ruim honderd stickers gekregen van iemand. Zelf ben ik veel te laat begonnen met verzamelen. Het is een interessant boekje met de hoogtepunten uit de Veldhovense geschiedenis. Nu ga ik eerst thuis uitzoeken welke plaatjes ik nog mis.”

De Veldhovense mevrouw Beelen zoekt nog vier kaartjes voor haar derde boek. ,,Twee boeken geef ik aan Huize Sele. Die zijn voor de gemeenschappelijke ruimte, want ik weet dat de boeken heel fijn zijn voor de bewoners.” Harrie van de Ven zag bij kennissen het album met plaatjes. ,,De onderschriften spreken niet zo zonder het plaatje. Daarom wil ik mijn boek vol krijgen. Op enkele plaatjes staan bekenden van mij. Dat is dan weer leuk om aan anderen te laten zien.”

Volledig scherm Middenin een supermarkt zijn tientallen mensen druk in de weer net het ruilen van stickers voor een boek dat 100 jaar Veldhoven in beeld brengt. © Juan Vrijdag / DCI Media

Het zijn zaterdag bij de Jumbo in het Citycentrum overwegend senioren die jacht maken op ontbrekende nummers. Een uitzondering zijn de zusjes Sterre (12) en Romy (16) Froon. ,,Ik spaar voor mijn oma die onlangs overleden is. Ze heeft altijd in Veldhoven gewoond en spaarde boeken over Veldhoven”, vertelt Romy. De meisjes krijgen al snel een stapeltje plaatjes aangeboden om de ontbrekende nummers uit te vissen. En als het boek vol is? ,,Opa heeft in de huiskamer een hoekje ingericht met een kaarsje en een foto van oma. Daar komt het boek bij te liggen”, zegt Sterre.

Extra plaatjes bijdrukken

De plaatjes werden tot 17 november verstrekt bij aankopen in een aantal winkels. De actie was een enorm succes meldt Jean-Paul van den Tillaar, voorzitter van de Vereniging Ondernemers Citycentrum. ,,Er zijn 6000 boeken en meer dan twee miljoen stickers gedrukt. Het was zo’n succes dat we halverwege nog extra stickers moesten bijdrukken. De volwassenen waren net zo fanatiek als de jeugd dat is bij het sparen van voetbalplaatjes.” Het restant van de albums en plaatjes gaat naar Brede School Veldhoven.