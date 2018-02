Dat zwembad er komt, staat vast

OPINIEJeroen Rooijakkers is raadslid en lijsttrekker voor de PvdA in Veldhoven. Hij neemt ons in zijn opinieartikel mee in het dossier zwembad Veldhoven.

Weinig dossiers stonden de laatste jaren vaker op de raadsagenda van Veldhoven dan het zwembad. Er waren dan ook veel consequenties en uiteenlopende belangen mee gemoeid. Inwoners die graag dichtbij huis willen zwemmen. Een vereniging die strijdt voor haar thuisbasis. En een gemeente die het geld maar één keer kan uitgeven.

Op enig moment leek het voortbestaan van het bad kantje boord. Maar zwembadbestuur en gebruikers brachten met een doortimmerd financieel plan de politiek op andere gedachten. Een goed eind, zonder schoonheidsprijs.

In 2014 stond het voortbestaan van het zwembad stevig op de diverse verkiezingsagenda's. Onze platte kar met zwembadje oogstte applaus. En de handtekeningenactie maakte duidelijk dat iedereen dezelfde mening had: het zwembad moest blijven.

Keihard einde

In de zomer van 2016 dreigde een doemscenario. Het verouderde zwembad moest sluiten, een nieuw was te duur gezien de benarde financiële positie van de gemeente. Alleen met een ozb-verhoging was het bad te redden. Vooral de coalitie was tegen. Een keihard einde van het zwembadverhaal.

Over meer en pijnlijker gevolgen was kennelijk niet nagedacht. Zoals over de medewerkers die straks op straat zouden staan. Over een andere plek voor de vele gebruikers. Over de maatschappelijke functie en het aandeel in het voorzieningenniveau van onze ASML-gemeente. Een minimale verhoging van de gemeentebelastingen was een spookbeeld waar alles voor moest wijken.

Gelukkig zaten het zwembadbestuur en Njord, een van de grootste zwemverenigingen van Nederland, niet bij de pakken neer. Met de winnaarsmentaliteit van een topsporter lag er binnen enkele maanden een goedkoper plan. Het raadsel blijft trouwens hoe zij wel met een financieel aantrekkelijk plan konden komen en de gemeente niet. Duidelijk werd dat de standpunten van veel politieke partijen niet in beton gegoten waren. Het draagvlak voor het alternatieve plan groeide.

Weer op de agenda