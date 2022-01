‘Datalek’ bij Máxima MC Veldhoven was A4'tje met daarop gegevens van 13 patiënten

Oproep regiozie­ken­hui­zen: wacht met overname laboratori­um PAMM om ruzie uit te praten

VELDHOVEN - Ziekenhuizen in de regio denken dat het beter is om een commerciële overname van laboratorium PAMM uit te stellen tot een intern conflict daarover is opgelost. Om de gemoederen te sussen hebben de ziekenhuizen in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Geldrop aan PAMM voorgesteld om nog drie maanden te wachten.

30 december