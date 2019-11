‘De boekenmarkt in Veldhoven trekt mij altijd’

Chris Raymakers (86) bracht zaterdagmorgen nog snel veertig boeken van zijn dochter naar de boekenmarkt. Dezelfde middag staat de Oerlenaar gebogen over de doos met boeken van Toon Hermans. ,,De boekenmarkt trekt mij altijd.” Aan de stapel nieuwe boeken voegt hij ‘Zet je hart uit je hoofd’ van Toon Hermans toe. ,,Dat gaat over de tijd dat hij voor een bypassoperatie in het ziekenhuis lag. Al een paar keer heb ik het gehad, maar ik geef het steeds weg aan iemand die hartklachten heeft.”

Marja uit Deurne verzamelt alle boeken van Danielle Steel. ,,Wat fijn dat ze hier zo mooi gesorteerd staan”, complimenteert ze de organisatie. Van de ongeveer honderd titels heeft ze er inmiddels 85 in bezit of gelezen. Van haar lijstje met vijftien ontbrekende titels kan ze in Oerle het boek ‘Erfenis’ afstrepen. ,,Hiermee ben ik heel blij. Ik kan er weer een dag of drie mee vooruit.”

Koers van Oers

Met drie andere redactieleden van de Koers van Oers bracht Jan Kampinga veel uren door in de kelder onder de basisschool die tegenover het dorpscentrum ligt. ,,We hebben er ongeveer in gewoond. Het was een gigantisch werk om alle binnengekomen boeken te sorteren. De kelder stond helemaal vol.” Door het jaar heen worden honderden boeken en platen door particulieren geschonken. De opbrengst van de markt komt ten goede aan het maandblad Koers van Oers dat de stichting elf keer per jaar huis-aan-huis laat bezorgen. Een oproep in het maandblad leverde de broodnodige hulptroepen op die de 650 dozen vanuit de kelder naar de zaal verplaatsten. Het streven was om dit aantal in twee dagen terug te brengen naar 430. ,,De dubbele boeken halen we eruit en die schenken we aan een goed doel. Dit jaar is dat de Stichting Boek winst in Rijen”, weet redactielid Miranda van Vlerken.

Jan en Magda Verleysen wonen in Schepdaal, net voorbij Brussel. Zondag hadden ze er ruim anderhalf uur rijden voor over om de boekenmarkt te bezoeken. ,,Ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis van de Nederlanden. Daarvan heb ik thuis al wat metertjes staan”, legt Jan de reden van zijn komst uit.