De culturele voorkeuren van Jordy Graat uit Veldhoven: ‘In de auto draai ik muziek die bijna op het depressieve af is’

,,Ik ben geen grote lezer, maar lees boeken wel vier of vijf keer. Dat zijn meestal biografieën uit de mediawereld. Ik lees vrij snel, dus dan zoek ik nog eens iets terug of ik haal er de volgende keer weer iets anders uit.”

Graat is ook zelf bezig met een boek. ,,Ik ben de leuke dingen aan het opschrijven die ik heb meegemaakt. Ik wil het een paar mensen laten lezen en als die het leuk vinden, ga ik het misschien wel uitgeven.”

PSV

Naast zijn werk als dj, werkt Graat als veldspeaker bij PSV, als presentator en producer voor Omroep Brabant en als producer voor Talpa en 538, waar hij regelmatig invalt bij de show van Giel Beelen. Onderweg naar huis vanuit optredens of andere werkafspraken draait de Veldhovenaar juist geen muziek die hij voor zijn werk al draait of hoort.

,,Ik ben daar zoveel mee bezig dat ik het niet ook nog eens in de auto wil horen. Daar draai ik muziek die bijna op het depressieve af is. Minder bekende nummers van Borsato zoals Als alle lichten zijn gedoofd. Maar ook Hans Zimmer vind ik geweldig, die de muziek maakte voor Pirates en The Lion King.”

In het theater komt hij zelden. ,,Ik heb vaak geen tijd omdat ik drie of vier avonden in de week moet optreden én ik ben altijd te laat met kaartjes kopen. Ik ga wel graag naar pretparken, is dat ook cultuur?” Ook in een museum is Graat niet vaak te vinden. ,,Als ik naar een museum ga, dan moet er echt iets te doen zijn. Ik raak nu eenmaal snel verveeld.”

Nu hij 32 is, wil hij het dj-werk over een jaar of drie afbouwen. ,,In de coronatijd ben ik er wel over na gaan denken of nu niet al het moment is. Ik ben aan het solliciteren, ik zou wel graag in het onderwijs of als babs (trouwambtenaar, red.) willen werken. Maar ik zal altijd blijven draaien hoor.”

Graat zou graag een partner hebben, maar zijn werk maakt dat niet makkelijk. ,,Als je een vriendin hebt die doordeweeks werkt en zelf het hele weekend weg bent, leef je makkelijk langs elkaar heen. Ik baal er wel een beetje van dat ik geen relatie heb. Ik zou best graag een gezin willen.”

Graag thuis

Ondanks zijn drukke leven, maakt hij voor zijn broer en zus, ouders en oma Rietje graag tijd vrij. ,,Eerste kerstdag vieren we altijd samen, dan zorgen mijn broer en ik dat we allebei niet draaien. Ik ben ook graag thuis en ben heel rustig en zorgzaam, maar als mensen mij zien denken ze toch vaak dat ik een soort clown ben. Dj zijn is een toneelstuk. Het publiek heeft er geen boodschap aan als ik een rotdag heb gehad, dus op het podium ben ik vrolijk. Als mensen me beter leren kennen, zien ze dat ze met mij ook best een serieus gesprek kunnen voeren.”