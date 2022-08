De dahlia blijkt immens populair: ‘Je kan er iedereen mee blij maken’

Nederland op medaille­jacht tijdens toernooi boccia (spreek uit botsja) in Veldhoven

VELDHOVEN - Simpel uitgelegd is boccia (spreek uit botsja) het vanuit een rolstoel jeu-de-boulen met jongleerballen. Bocciaspelers uit de hele wereld spelen deze week om de medailles tijdens de World Boccia Challenger in NH Koningshof in Veldhoven.

2 augustus