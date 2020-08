De forellen bijten goed op camping ’t Denneke in Zandoerle

Ad van Genugten en Cindy van der Meijden (beiden afkomstig uit Sint-Oedenrode) namen in 2012 camping ’t Denneke over. Een bescheiden bord wijst je de weg naar ’t Denneke aan de Toterfout 22 in Zandoerle. Na de ingang zie je de receptie waarna aan de rechterzijde de grote visvijver het middelpunt vormt van de sfeervolle camping.

Ad van Genugten: ,,In 2012 namen Cindy en ik de camping over van haar oom. We vernieuwden al het sanitair en recent hebben we twee cabins voor de verhuur klaar kunnen krijgen. De gasten komen veelal uit Nederland, België en Duitsland en hebben een hobby gemeen. Ze willen allemaal vissen in de forellenvijver en daar hun maaltje bij elkaar vissen.”

De camping heeft een natuurlijke uitstraling en er is een sfeervol terras waar de gasten elkaar treffen en waar het goed toeven is. Van Genugten rookt en sealt de forellen die door de gasten kunnen worden afgenomen.

Van der Meijden: ,,Het voorjaar is normaal de drukste periode. Nu in coronatijd zien we meer jonge gasten die niet enkel voor de visvijver, maar ook voor de omgeving komen. Met de naast de deur gelegen Gasterij Dorpsgenot hebben we een ontbijtarrangement afgesproken voor de gasten in het weekend. In die Gasterij kan ook geluncht en gedineerd worden in een sfeervolle ambiance met veel streekproducten. Wij leveren daar bijvoorbeeld onze eigen gerookte forel.”

Uitbreiding

Van Genugten vindt het aantal standplaatsen prima, een kleine uitbreiding zou nog kunnen. Meer zou hij er op gesteld zijn aanpalend aan zijn campingterrein een perceel bij te kopen waar hij een nog grotere visvijver aan kan leggen om de mogelijkheden van de vissers te verruimen.

Bezoekster Vivian van Daele uit Hoevenen bij Antwerpen vertelt dat zij en haar man Toine in 2012 voor het eerst met de camper naar de camping kwamen. Ze namen daarna een seizoensplaats op de camping waar sindsdien hun caravan staat met alle privacy die ze willen. Hen trof het familiegevoel op de camping, het gezellige samenzijn, maar ook het samen de handen uit de mouwen steken als er iets gedaan moet worden. Zo hielpen Toine en andere gasten mee aan de huurcabins die er nu staan. ,,Het is een fijne en rustige omgeving om te verblijven en ik geniet ook enorm van het vissen bij de vijver. Onze caravan biedt een vrij uitzicht over de vijver en da’s altijd mooi om te zien.”

De vele grafheuvels in de omringende bossen van Toterfout en Halfmijl wijzen erop dat deze streek al eeuwenlang bewoond is. Lang werd geloofd dat het bij de grafheuvels niet pluis was en dat er heksendansen werden uitgevoerd. De uitdrukking ‘Te Halver Mile was ’t aovondspiele’ heeft daar mogelijk mee te maken.

Kortom, er is voldoende te zien en te ontdekken op en rondom camping ’t Denneke.